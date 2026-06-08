Fenerbahçeli 4 yıldız kesinlikle satılmayacak: Aykut Kocaman da kalmalarını istiyor

Yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte bazı yıldız isimlerin geleceği tartışılırken, dört önemli futbolcunun takımda kalmasının istendiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Murat Zorlu'nun açıklamalarına göre, Fenerbahçe'de Ederson, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Marco Asensio için ayrılık düşünülmüyor. Zorlu, söz konusu oyuncuların hiçbirinin satış listesine konulmayacağını aktardı.

Öte yandan kulüpte teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ın isminin gündeme geldiği belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının da bu dört futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu öne sürüldü. Kocaman, yeni sezon planlamasında Ederson, Talisca, Skriniar ve Asensio'nun önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.