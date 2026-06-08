Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli 4 yıldız kesinlikle satılmayacak: Aykut Kocaman da kalmalarını istiyor

Fenerbahçeli 4 yıldız kesinlikle satılmayacak: Aykut Kocaman da kalmalarını istiyor

18:328/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerde dört yıldız futbolcunun takımdan ayrılması söz konusu değil. Teknik direktör adayları arasında gösterilen Aykut Kocaman da bu oyuncuların kadroda tutulmasından yana görüş bildirdi.

Yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte bazı yıldız isimlerin geleceği tartışılırken, dört önemli futbolcunun takımda kalmasının istendiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Murat Zorlu'nun açıklamalarına göre, Fenerbahçe'de Ederson, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Marco Asensio için ayrılık düşünülmüyor. Zorlu, söz konusu oyuncuların hiçbirinin satış listesine konulmayacağını aktardı.

YouTube
Spor / Futbol
08 Haziran, Pazartesi

Öte yandan kulüpte teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ın isminin gündeme geldiği belirtilirken, deneyimli çalıştırıcının da bu dört futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu öne sürüldü. Kocaman, yeni sezon planlamasında Ederson, Talisca, Skriniar ve Asensio'nun önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.




#Fenerbahçe
#Transfer
#Ederson
#Marco Asensio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kura yok, ön başvuru yok: 21 bin 400 TL taksitle TOKİ konutu fırsatı