Fenerbahçeli yıldızı tutmak zor: Aziz Yıldırım'a gitmek istediğini söyledi

Bu doğrultuda kadroya katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncularda merak konusu. Seçim sürecinde ilk 11'de oynayan bir futbolcunun ayrılmak istediğini açıklayan Yıldırım'ın işaret ettiği oyuncu belli oldu.

Dünya Kupası'na katılamadığı için kulüp değiştirme kararı aldığı iddia edilen Marco Asensio'nun ayrılığı düşünmediği ortaya çıktı. Gazeteci Samet Çayır'ın haberine göre o isim Jayden Oosterwolde.

"Marco Asensio Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Kendisini cezbedecek bir takım yok. Takımdan ayrılmak isteyen isim Jayden Oosterwolde. Bir süredir Premier Lig'de forma giymek istiyor. Kendisine Roma'nın da ilgisi var. West Ham küme düşmeseydi iş ciddiydi. Oosterwolde yazın takımdan ayrılmak istiyor. Aziz Yıldırım ekibi de sol stoper için arayışlarını sürdürüyor."