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Fenerbahçeli yıldızı tutmak zor: Aziz Yıldırım'a gitmek istediğini söyledi

Fenerbahçeli yıldızı tutmak zor: Aziz Yıldırım'a gitmek istediğini söyledi

19:108/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli yıldızın gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor.
Fenerbahçeli yıldızın gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde işaret ettiği ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen futbolcu belli oldu. Dünya Kupası'na gidemeyen Asensio'nun ayrılık kararı aldığı iddiaları gündem olurken, ayrılmak isteyen ismin o olmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de başkanlık görevine Aziz Yıldırım getirildi. Efsane isim 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe dönerken, yeni sezon çalışmaları hız kazandı.

Bu doğrultuda kadroya katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncularda merak konusu. Seçim sürecinde ilk 11'de oynayan bir futbolcunun ayrılmak istediğini açıklayan Yıldırım'ın işaret ettiği oyuncu belli oldu.

Dünya Kupası'na katılamadığı için kulüp değiştirme kararı aldığı iddia edilen Marco Asensio'nun ayrılığı düşünmediği ortaya çıktı. Gazeteci Samet Çayır'ın haberine göre o isim Jayden Oosterwolde.

"Marco Asensio Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Kendisini cezbedecek bir takım yok. Takımdan ayrılmak isteyen isim Jayden Oosterwolde. Bir süredir Premier Lig'de forma giymek istiyor. Kendisine Roma'nın da ilgisi var. West Ham küme düşmeseydi iş ciddiydi. Oosterwolde yazın takımdan ayrılmak istiyor. Aziz Yıldırım ekibi de sol stoper için arayışlarını sürdürüyor."




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