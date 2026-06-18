Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kararı resmiyet kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, FB TV'den yaptığı açıklamayla takımın yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu duyurdu.

Başkanlık görevine yeniden seçilmesinin ardından teknik direktör konusunda kararını veren Yıldırım ve yönetimi, Fenerbahçe'nin başına kulübün yakından tanıdığı bir ismi getirdi. Böylece İsmail Kartal, kariyerinde dördüncü kez sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan KAP bildirimi şu şekilde; "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

İsmail Kartal son olarak 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmış, sezonu kupasız ikinci sırada tamamlamıştı.

İSMAİL KARTAL: "ÇOK TECRÜBELENDİM 4. GELİŞİM"

Açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev teklifi aldığında büyük bir heyecan ve duygusallık yaşadığını belirterek, camiaya olan borcunu ödemek için elinden geleni yapacağını ve belirlenen hedeflere ulaşacaklarına inandığını söyledi.

'Çok gururlandırdı, duygulandım'

"Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum, İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız."

'Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim'

"Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim."

'Bir borcumuz var, bunu ödeyemedik'

"Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. Üç dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. 99 puan ve 99 gollü sezonu hatırlayın, biz nasıl futbol oynattıysak, Avrupa'daki büyük takımların oynadığı futbolun benzeriydi."





FUTBOL DİREKTÖRÜ OĞUZ ÇETİN

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü ise Oğuz Çetin oldu. Göreve gelmesinin ardından konuşan Çetin, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz." dedi.







