Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu. 65 yaşındaki deneyimli teknik adam, dördüncü kez sarı-lacivertlilerin başına geçti. Yeni futbol direktörü ise Oğuz Çetin oldu.
Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör kararı resmiyet kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, FB TV'den yaptığı açıklamayla takımın yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu duyurdu.
Başkanlık görevine yeniden seçilmesinin ardından teknik direktör konusunda kararını veren Yıldırım ve yönetimi, Fenerbahçe'nin başına kulübün yakından tanıdığı bir ismi getirdi. Böylece İsmail Kartal, kariyerinde dördüncü kez sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
İSMAİL KARTAL: "ÇOK TECRÜBELENDİM 4. GELİŞİM"
Açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev teklifi aldığında büyük bir heyecan ve duygusallık yaşadığını belirterek, camiaya olan borcunu ödemek için elinden geleni yapacağını ve belirlenen hedeflere ulaşacaklarına inandığını söyledi.
"Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum, İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız."
"Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim."
"Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. Üç dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. 99 puan ve 99 gollü sezonu hatırlayın, biz nasıl futbol oynattıysak, Avrupa'daki büyük takımların oynadığı futbolun benzeriydi."