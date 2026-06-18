Fenerbahçe sessiz sedasız imzayı attırdı: Taraftarların sevgilisi geri dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın ekibi şekilleniyor. Sarı-lacivertlilerin yabancı efsanelerinden biriyle yapılan görüşmelerin ardından, deneyimli ismin teknik kadroya katılması konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülmek üzere. Başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ın kısa süre içerisinde takımın yeni hocasını Aykut Kocaman olarak açıklaması bekleniyor.
Kocaman'ın ekibine sürpriz bir ismin dahil olacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt, deneyimli çalıştırıcının teknik kadrosunda yer alacak.
Futbolculuk kariyerinde mücadeleci kimliği ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Hollandalı futbol adamının, seçim sürecinin ardından Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Tarafların seçim öncesinde prensip anlaşmasına vardığı ve Kuyt'ın kişisel işlemlerini tamamlamak için kısa süreliğine Belçika'ya gittiği, Aykut Kocaman'ın göreve başlamasını beklediği öğrenildi.