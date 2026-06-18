Fenerbahçe sessiz sedasız imzayı attırdı: Taraftarların sevgilisi geri dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülmek üzere. Başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ın kısa süre içerisinde takımın yeni hocasını Aykut Kocaman olarak açıklaması bekleniyor.

Kocaman'ın ekibine sürpriz bir ismin dahil olacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt, deneyimli çalıştırıcının teknik kadrosunda yer alacak.

Futbolculuk kariyerinde mücadeleci kimliği ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Hollandalı futbol adamının, seçim sürecinin ardından Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.