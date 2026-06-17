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Ederson'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer: Bizzat kendisi rol oynuyor

Ederson'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer: Bizzat kendisi rol oynuyor

16:3717/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Ederson
Ederson

Fenerbahçe'nin savunma hattı için gündemine aldığı yıldız isim transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson'un devreye girerek eski takım arkadaşını ikna etmeye çalıştığı öğrenilirken, transfer görüşmeleri hız kazandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ihtiyaç olan bölgelere takviye için girişimlerini sürdürüyor. Forvet mevkisinde prensipte anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler sol stoper için de gündemine Nathan Ake'yi aldı.

Manchester City'den ayrılmaya karar veren Hollandalı savunma oyuncusu için Ederson da devreye girdi. Trt Spor muhabiri Doruk Tecimer'in aktardığı bilgiye göre; Nathan Ake, Manchester City’den takım arkadaşı Ederson ile görüştü.

Ederson Moraes - Nathan Ake

Brezilyalı file bekçisi Ederson, Dünya Kupası’nda bulunan Ake, ailesi ve temsilcisiyle irtibat halinde. Ederson, eski takım arkadaşına Fenerbahçe ve İstanbul hakkında övgüyle bahsetti.

Hollandalı stoper yeri geldiğinde sol bek pozisyonunda da forma giyiyor.

Fenerbahçe, Manchester City'nin Nathan Ake için talebini 8 milyon Euro'ya indirdi. Sarı-lacivertliler pazarlıklarla bu rakamı biraz daha indirmek istiyor. Nathan Ake ise yıllık 6 milyon Euro'ya teklifi kabul etmeye hazır.

City ile geride bıraktığımız sezon toplamda 32 karşılaşmaya çıkan Ake'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.





#Fenerbahçe
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