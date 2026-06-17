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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açık: Turu geçerse rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açık: Turu geçerse rakipleri belli oldu

14:5917/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi yolculuğuna Gornik Zabrze karşısında başlayacak Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler de belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, turun ilk maçında 21 Temmuz'da taraftarı önünde sahaya çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

Bu sezon 17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, önceki yıllara kıyasla daha avantajlı bir eleme fikstürüyle karşı karşıya. Sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze engelini aşması halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de netleşti.

Fenerbahçe, Polonya temsilcisini elemesi durumunda Belçika'dan Union SG, Avusturya'dan Sturm Graz, Hollanda'dan NEC Nijmegen veya Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşecek. Sarı-lacivertliler, bu turu da geçerek play-off'tan Devler Ligi hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.





#Fenerbahçe
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Gornik Zabrze
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