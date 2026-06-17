Başarıları neler?

Polonya futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olan Górnik Zabrze, özellikle 14’ten fazla Polonya ligi şampiyonluğu ile öne çıkıyor. Ayrıca Polonya Kupası ve Süper Kupa zaferleri de bulunan kulüp, Avrupa kupalarında da zaman zaman önemli başarılar elde etmiş bir ekip olarak biliniyor.



