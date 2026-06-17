Fenerbahçe'nin rakibinde sürpriz detay: Patronu Galatasaray'ın eski yıldızı çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşen Fenerbahçe'nin rakibiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Galatasaray'ın eski yıldızının kulübün çoğunluk hisselerini satın aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.
2025-2026 sezonunu Polonya Ligi'nde 56 puanla tamamlayan Gornik Zabrze, şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Sezonu Polonya Kupası zaferiyle kapatan kırmızı-lacivertli ekip, maçlarını yaklaşık 29 bin seyirci kapasiteli Gornik Zabrze Stadyumu'nda oynuyor.
Fenerbahçe'nin rakibiyle ilgili ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti.
Galatasaray formasıyla da Süper Lig'de mücadele eden Alman yıldız Lucas Podolski, aktif futbol kariyerini bu sezon sonunda Gornik Zabrze'de noktaladı.
Mayıs 2026'da önemli bir adım atan Podolski'nin, Gornik Zabrze'nin hisselerinin yüzde 86'sını satın aldığı öğrenildi. Bu hamleyle birlikte Alman yıldız, Polonya ekibinin ana hissedarı ve kulübün patronu konumuna geldi.
Böylece sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolunda Galatasaray'ın eski yıldızı Lucas Podolski'nin sahibi olduğu takımla kozlarını paylaşacak.