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Spor

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımın Sivasspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının kadrosu belli oldu.

16:45 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Jesus yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Jesus yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu açıklandı.


Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek ve Enner Valencia kadroya dahil edilmedi.


Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu şöyle:


İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.




#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Sivasspor
41 dakika önce
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