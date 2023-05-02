Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe Jesus yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek ve Enner Valencia kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.