Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

16:1610/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu takdim etti.
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu takdim etti.

Sarı-lacivertli kulüpte yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını alarak göreve resmen başladı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kulüp binasında gerçekleştirilen törene yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yıldırım ve yöneticilere, Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi. Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.


#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS beslenme paketinde neler var?