Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ayrılık resmen açıklandı

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığı açıklandı.

36 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;





"Fenerbahçe'mizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül."

Yolun açık olsun Gökhan Gönül!



Her şey için teşekkürler! 💛💙



🔗 https://t.co/F9q53eKYHd pic.twitter.com/iSqEJZpN66 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2021

Gökhan Gönül de veda etti

Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, sarı-lacivertli taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gönül, "Sevgili Fenerbahçe Ailem; Sizlerden ve taşımaktan daima gurur duyduğum formamdan ayrılacak olmanın verdiği tüm burukluğa rağmen, size bu kez içimden geldiği gibi veda edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Geçtiğimiz sezon boyunca görev aldığım tüm maçlarda, tribünde yokluğunu fazlasıyla hissettiğimiz taraftarımıza olan bağım ve kulübüme olan aidiyetimle elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalıştım. Maalesef sonu hayalimizdeki gibi bitmedi. Bu süre zarfında, Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman kırmak ya da üzmek istemedim. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

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Sevgili @Fenerbahce Ailem; pic.twitter.com/ESk6IgAimn — Gökhan Gönül (@_gokhangonul) July 13, 2021