Fenerbahçe'de Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Süper Lig 29. haftasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Dün verilen iznin ardından çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde millî oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda hücum varyasyonları ile tamamladı.
Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Bodrum FK çalışmalarını sürdürecek.