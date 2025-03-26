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Fenerbahçe'de Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

20:2626/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersizlerle başladı.


Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdi.


Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayarak Muğla'ya hareket edecek.






#Fenerbahçe
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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