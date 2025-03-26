UEFA Uluslar Ligi’nde Bosna Hersek’in Romanya ile karşılaştığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, Jose Mourinho’ya talebini iletti. Sağlık ekibinin onayı sonrası 39 yaşındaki tecrübe özel maskeyle sahalara geri dönecek. Peki, Edin Dzeko Bodrum FK maçında oynayacak mı? İşte detaylar.
Tecrübeli golcü, 39 yaşına rağmen Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor. Sezonun kritik dönemine girilirken, Dzeko'nun milli maçta burnunun kırılması Sarı-Lacivertliler cephesinde endişe yaratmıştı.
Yıldız futbolcu, önceki gün Güney Kıbrıs Rum Kesimi karşılaşmasında oynamamasına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için kampta kalmayı tercih etti. Dün İstanbul'a dönen Dzeko, ayağının tozuyla Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından detaylı bir muayeneden geçirildi.
MASKELİ DÖNÜŞ
Bosna Hersek Milli Takımı doktorları gibi Fenerbahçe sağlık heyeti de golcü oyuncunun ameliyat olmasına gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi.
Dzeko ise hiçbir maçı kaçırmak istemediğini Mourinho'ya özellikle iletti. Deneyimli forvetin, kendisi için hazırlanacak özel bir maske ile sahalara dönebileceği öğrenildi.
Eğer son kontrollerde bir aksilik çıkmazsa 39 yaşındaki yıldız, Cuma günü Bodrum FK karşısında sahada olacak.