Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Yabancı kontenjanından dolayı kadroda düşünülmeyen oyuncuları elden çıkartan Fenerbahçe'de bir oyuncuyla daha yollar ayrıldı. Geride bıraktığımız sezon sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu'nun, Roma'dan bedelsiz bir şekilde takıma kazandırdığı Diego Perotti ile yollar ayrıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedildi. 33 yaşındaki oyuncu İtalya'ya geri dönecek ve Genoa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sadece 4 maçta oynadı

Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilen Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamadı. Sarı-lacivertlilerle 4 karşılaşmaya çıkan Arjantinli oyuncu 3 gol kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 1.8 milyon euro.