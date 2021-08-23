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Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu'nun kadroya kazandırdığı Diego Perotti ile yollar ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımda süre alamayan 33 yaşındaki oyuncu İtalya'ya geri dönecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Diego Perottinin sözleşmesi feshedildi
Emre Belözoğlu, geride bıraktığımız sezonun son 10 maçında Fenerbahçe'de teknik direktör olarak da görev yapmıştı.

Yabancı kontenjanından dolayı kadroda düşünülmeyen oyuncuları elden çıkartan Fenerbahçe'de bir oyuncuyla daha yollar ayrıldı. Geride bıraktığımız sezon sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu'nun, Roma'dan bedelsiz bir şekilde takıma kazandırdığı Diego Perotti ile yollar ayrıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedildi. 33 yaşındaki oyuncu İtalya'ya geri dönecek ve Genoa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

  • Sadece 4 maçta oynadı
  • Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilen Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamadı. Sarı-lacivertlilerle 4 karşılaşmaya çıkan Arjantinli oyuncu 3 gol kaydetti.

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Transfermarkt verilerine göre Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 1.8 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 1.8 milyon euro.

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