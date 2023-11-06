Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Alexander Djiku ve Fred, 11. haftada Kadıköy'de oynanan Trabzonspor maçında forma giyememişti. Takımın omurgasını oluşturan bu oyuncuların yokluğu bu karşılaşmada hissedilmiş ve sarı - lacivertliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Djiku ve Fred'in Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Djiku'nun bu maça yetişme ihtimali bulunurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in oynaması zor görülüyor.

Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe Faruk İlgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihlerini kapsadığını belirterek, kulübün toplam borcunun 8 milyar 276 milyon TL, toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon TL olduğunu kaydetti. Toplantıda Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanması için TFF'ye gitme kararı da çıktı.