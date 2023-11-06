|
Spor

Djiku ve Fred Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 11. haftasında sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyen Fenerbahçeli oyuncular Alexander Djiku ve Fred'in, Adana Demirspor deplasmanında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Bu iki oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Haber Merkezi
09:32 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:32 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fred ve Djiku

Fred ve Djiku

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcular Alexander Djiku ve Fred, 11. haftada Kadıköy'de oynanan Trabzonspor maçında forma giyememişti. Takımın omurgasını oluşturan bu oyuncuların yokluğu bu karşılaşmada hissedilmiş ve sarı - lacivertliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmıştı.


Djiku ve Fred Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Djiku ve Fred'in Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Djiku'nun bu maça yetişme ihtimali bulunurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in oynaması zor görülüyor.


Fenerbahçe'nin borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu açıklandı

Fenerbahçe Faruk İlgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihlerini kapsadığını belirterek, kulübün toplam borcunun 8 milyar 276 milyon TL, toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon TL olduğunu kaydetti. Toplantıda Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanması için TFF'ye gitme kararı da çıktı.






#Fenerbahçe
#Fred
#Djiku
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arda Güler kadroda olmasına rağmen neden oynamadı? Carlo Ancelotti sebebini açıkladı