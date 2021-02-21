Spor Fenerbahçede Erol Bulut eleştirilerin hedefinde Yönetim değişikliğe gidebilir mi?
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Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştirilerin hedefinde: Yönetim değişikliğe gidebilir mi?

Fenerbahçe'de kaybedilen Göztepe maçı sonrasında teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin hedef noktası haline geldi. Sezon başından bu yanan istenen oyunu sergileyemeyen sarı lacivertlilerde yönetimin yeni bir teknik adamla anlaşabileceği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut
Erol Bulut

Fenerbahçe'de 26. hafta maçında Göztepe'ye mağlup olunması camiada tepkilere neden oldu. Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un kazandığı, Beşiktaş'ın ise bay geçtiği haftada evinde puan kaybeden sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut eleştiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Emre Bol, sarı lacivertlilerin Erol Bulut'u gönderebileceğini ve böyle duyumlar aldığını iddia etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırması halinde en büyük hoca adayının Başakşehir'den ayrılan Okan Buruk olacağı öne sürüldü.

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