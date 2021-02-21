Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştirilerin hedefinde: Yönetim değişikliğe gidebilir mi?

Fenerbahçe'de 26. hafta maçında Göztepe'ye mağlup olunması camiada tepkilere neden oldu. Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un kazandığı, Beşiktaş'ın ise bay geçtiği haftada evinde puan kaybeden sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut eleştiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Emre Bol, sarı lacivertlilerin Erol Bulut'u gönderebileceğini ve böyle duyumlar aldığını iddia etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırması halinde en büyük hoca adayının Başakşehir'den ayrılan Okan Buruk olacağı öne sürüldü.