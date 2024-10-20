Fenerbahçe'de İsmail Kartal tartışması

Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet olan sarı lacivertli ekip lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.





Sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Ali Koç ve yönetimi camiaya şampiyonluk mesajları vermişti. Jose Mourinho ve ekibi bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada da taraftarının beklentisini karşılayamadı. Son olarak Samsunspor deplasmanında iki kez öne geçen sarı lacivertliler bu deplasmanda 2 puan bırakarak liderle arasında puan farkı 8'e çıktı.





İsmail Kartal 8'de 8 yapmıştı

Bu sezon başında görevine son verilip Jose Mourinho'ya görev veren Fenerbahçe'de Ali Koç'un İsmail Kartal'a haksızlık yaptığı, geçen sezon oynanan futbolun göze daha hoş gelen bir oyun olduğu da tartışılıyor. 99 puan toplayan ve ligde sadece 1 kez mağlup olan İsmail Kartal, geçen sezon oynadığı ilk 8 haftada 8 galibiyet almıştı.



















