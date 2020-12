Fenerbahçe'de ortalar karavana: İşte o istatistik

Süper Lig’e bu sezon iyi başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçlar ve futbolcuların bireysel hataları sonrası düşüşe geçti. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ardından Hatayspor ve Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe daha sonra Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarını kazanırken, ligin 8. haftasında Konyaspor’a evinde 2-0 mağlup olmuştu. Alınan bu skorla birlikte performansı düşüşe geçen sarı-lacivertli ekip deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup etmiş, bir sonraki hafta ise Beşiktaş’a Kadıköy’de 4-3 mağlup olmuştu. Süper Lig’in 11. haftası deplasmanda Denizlispor’a karşı 2-0 alınan galibiyet sonrası 12. haftada yine kendi evinde Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3. kez kaybetti.

Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a sert sözler: Hala Anadolu hocası kafasında Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Malatyaspor 3-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf attı.Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen hem Fenerbahçeli futbolculara hem de teknik direktör Erol Bulut'a sert ifadeler kullandı."Fenerbahçe'nin hocası böyle olmaz"Erol Bulut'un yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Erol hocanın verdiği demeç, 11 maçta 23 puan verseler kabul etmez miydiniz? Fenerbahçe hocası böyle olmaz, ben kabul etmiyorum, sen et! Öyle diyorsan, demek ki bu maçları normal karşılıyorsun. Bunu bir başarı olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı.Büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut yerine Aykut Kocaman'ı istiyor"Hala Anadolu hocası kafasında"Erol Bulut'un kafa olarak Fenerbahçe'ye gelemediğini vurgulayan Dilmen, "Erol hoca kadar bu oyuncuların da hizaya getirilmesi lazım. Burası Fenerbahçe, tıkır tıkır maaşınızı alıyorsunuz. Birisinin uyarması lazım. Bu kadar isteksiz oyuncular olmaz. Özel hayatınız mı kötü, iyi mi çalışmıyorsunuz, sorun ne? Teknik direktörünüz zaten hala Anadolu takımı hocası kafasında, başından sonuna kadar sıkıntı var" dedi."Pelkas'ın sözleşmesinde '70. dakikada oyundan çıkacak' diye bir madde mi var?Pelkas'ın oyundan çıkmasını eleştiren Rıdvan Dilmen, "Bu ligde şampiyonluk yarışının en önemli takımlarından biri Fenerbahçe'dir ancak Ali Koç'un da konsantrasyonunun çok daha fazla olması lazım. Bir başkan takıma karışır mı diye konuşulur. Karışır. Bilmiyorum. Pelkas'ın sözleşmesinde '70. dakikada oyundan çıkacak' diye bir madde mi var? 8 maçta da aynısı oldu" ifadelerini kullandı.Malatyaspor, Kadıköy'de farklı kazandıErol Bulut: Yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun

254 ortada 52 isabet

Fenerbahçe’de sezon başından beri uygulanan kanat ortaları planı, Yeni Malatyaspor maçıyla beraber sekteye uğradı. Sarı-lacivertliler Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortanın sadece 9’unda isabet sağlarken, bu ortalardan da pozisyon üretemedi. Fenerbahçe ayrıca ligde geri kalan 12 haftada 254 akan oyun sırasında yaptığı ortalardan 52 isabet sağlayabildi.

Şut var, isabet yok

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 190 şut çekerken sadece 62 şutta kaleye isabet buldu ve 22 gol atabildi. Sarı-lacivertlilerde en golcü isim 4 golle Ozan Tufan olurken onu 3’er golle Josa Sosa, Papiss Cisse ve Diego Perotti takip etti.

Savunma alarm veriyor

Sezon başında savunmaya Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos’u transfer eden Fenerbahçe’de savunma alarm veriyor. Teknik Direktör Erol Bulut tarafından savunma tandeminde farklılıklar denenirken bunların hiç birinde başarı sağlanamadı. Son olarak Yeni Malatyaspor karşısında oynayan Sadık Çiftpınar ve Marcel Tisserand ikilisi de etkili olamadı. Özellikle maçta birçok top kaybı yapan ve penaltıya sebep olan Tisserand, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gördü.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol görürken, yalnızca 3 maçta gol yemedi.

