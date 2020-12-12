Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a sert sözler: Hala Anadolu hocası kafasında
Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a sert sözler: Hala Anadolu hocası kafasında
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Erol Bulut hakkında çok sert ifadeler kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Malatyaspor 3-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf attı.
Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen hem Fenerbahçeli futbolculara hem de teknik direktör Erol Bulut'a sert ifadeler kullandı.
"Fenerbahçe'nin hocası böyle olmaz"
Erol Bulut'un yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Erol hocanın verdiği demeç, 11 maçta 23 puan verseler kabul etmez miydiniz? Fenerbahçe hocası böyle olmaz, ben kabul etmiyorum, sen et! Öyle diyorsan, demek ki bu maçları normal karşılıyorsun. Bunu bir başarı olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"Hala Anadolu hocası kafasında"
Erol Bulut'un kafa olarak Fenerbahçe'ye gelemediğini vurgulayan Dilmen, "Erol hoca kadar bu oyuncuların da hizaya getirilmesi lazım. Burası Fenerbahçe, tıkır tıkır maaşınızı alıyorsunuz. Birisinin uyarması lazım. Bu kadar isteksiz oyuncular olmaz. Özel hayatınız mı kötü, iyi mi çalışmıyorsunuz, sorun ne? Teknik direktörünüz zaten hala Anadolu takımı hocası kafasında, başından sonuna kadar sıkıntı var" dedi.
"Pelkas'ın sözleşmesinde '70. dakikada oyundan çıkacak' diye bir madde mi var?
Pelkas'ın oyundan çıkmasını eleştiren Rıdvan Dilmen, "Bu ligde şampiyonluk yarışının en önemli takımlarından biri Fenerbahçe'dir ancak Ali Koç'un da konsantrasyonunun çok daha fazla olması lazım. Bir başkan takıma karışır mı diye konuşulur. Karışır. Bilmiyorum. Pelkas'ın sözleşmesinde '70. dakikada oyundan çıkacak' diye bir madde mi var? 8 maçta da aynısı oldu" ifadelerini kullandı.
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