Malatyaspor, Kadıköy'de farklı kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Malatyaspor 3-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Malatyaspor ise puanını 16'ya yükseltti.
Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Kadıköy’de üst üste 3. kayıp
Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Ndayishimiye’den gelirken, sarı-lacivertliler böylece üst üste Kadıköy’de 3. kez kaybetti. Bu sezon ilk olarak 8. haftada Konyaspor, 10. haftada Beşiktaş’a karşı mağlup olan Fenerbahçe, 12. haftada da Yeni Malatyaspor’a karşı boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde aldığı üst üste 3 mağlubiyet ile lig tarihinde bir ilki yaşadı.
Pelkas yine tamamlayamadı
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak’a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı. Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
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