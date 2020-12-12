Malatyaspor, Kadıköy'de farklı kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Malatyaspor 3-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Malatyaspor ise puanını 16'ya yükseltti.

Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut yerine Aykut Kocaman'ı istiyor Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Malatyaspor 2-0 önde tamamlarken, 47. dakikada skor 3-0 oldu.Erol Bulut istifaya davet edildiBu dakikanın ardından sosyal medyada taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'a sert tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik adamın oyuncu değişikliklerini ve Fenerbahçe'nin oyununu beğenmeyen taraftarlar, Erol Bulut'u istifaya davet etti.Kısa süre içerisinde teknik direktör Erol Bulut, sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar #ErolBulutİstifahashtag'i ile, 45 yaşındaki hocanın istifa etmesini istediler. Aykut Kocaman sesleriErol Bulut'un istifasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, eski hocaları Aykut Kocaman'ın yeniden göreve getirilmesi için sosyal medyadan istekte bulundu.Fenerbahçeli taraftarların attığı tweetlerden bazıları;

Kadıköy’de üst üste 3. kayıp

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Ndayishimiye’den gelirken, sarı-lacivertliler böylece üst üste Kadıköy’de 3. kez kaybetti. Bu sezon ilk olarak 8. haftada Konyaspor, 10. haftada Beşiktaş’a karşı mağlup olan Fenerbahçe, 12. haftada da Yeni Malatyaspor’a karşı boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde aldığı üst üste 3 mağlubiyet ile lig tarihinde bir ilki yaşadı.

Pelkas yine tamamlayamadı

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak’a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı. Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.