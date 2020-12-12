Erol Bulut: Yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun
Erol Bulut: Yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun
Kadıköy'de Malatyaspor'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bulut, Kadıköy'de kaybedilen maçlarla alakalı, 'Bu sorun yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun' ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
"Bunun sorumluluğu bizde"
Erol Bulut, istemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Maçla ilgili aslında konuşulacak çok şey var. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Nedense kendi evimizde son 3 maça baktığımızda istediğimiz performansı yansıtamıyoruz. Deplasmanda maç kazanan, kendi evinde istediği performansı sergileyemiyoruz. Bunun sorumluluğu bende bizde. Bunu kendi aramızda en kısa zamanda oturup konuşmamız lazım. Bu şekilde devam edemez. Hepimiz kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Değerlendirme konusunda iyi değiliz"
Camiadan özür dilediğini ifade eden Bulut, "Maçtan önce konuştuğumuz rakip hangi opsiyonlarla kaleye geleceğini çalışmamıza rağmen aynı o sorunlardan gol yedik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirme konusunda iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama söylediğim gibi bugün oynanan futbol kesinlikle kimseyi tatmin etmez. Herkesten, camiamızdan özür diliyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişide ben ekibim ve futbolcularım. Yarın bunu oturup detaylı şekilde konuşacağız" dedi.
"Yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun"
Erol Bulut, Kadıköy'de kaybedilen maçlarla alakalı, "Bu sorun yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun. Biz bu sene onu çözmeye çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Son 3 maça baktığımızda kendi evimizde bir türlü çözemedik. Rakibimize karşı çalışmamıza rağmen sahadaki uygulama yeterli olmadı. Bireysel futbolcuların performansına baktığımızda yeterli değil. Bunun daha üst seviyeye çekilmesi gerekiyor çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsunuz. Bunun sorumluluğu bende, bizde. Hep birlikte bunu çözeceğiz" diye konuştu.
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