Erol Bulut: Yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Bunun sorumluluğu bizde"

Erol Bulut, istemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Maçla ilgili aslında konuşulacak çok şey var. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Nedense kendi evimizde son 3 maça baktığımızda istediğimiz performansı yansıtamıyoruz. Deplasmanda maç kazanan, kendi evinde istediği performansı sergileyemiyoruz. Bunun sorumluluğu bende bizde. Bunu kendi aramızda en kısa zamanda oturup konuşmamız lazım. Bu şekilde devam edemez. Hepimiz kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Değerlendirme konusunda iyi değiliz"

Camiadan özür dilediğini ifade eden Bulut, "Maçtan önce konuştuğumuz rakip hangi opsiyonlarla kaleye geleceğini çalışmamıza rağmen aynı o sorunlardan gol yedik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirme konusunda iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama söylediğim gibi bugün oynanan futbol kesinlikle kimseyi tatmin etmez. Herkesten, camiamızdan özür diliyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişide ben ekibim ve futbolcularım. Yarın bunu oturup detaylı şekilde konuşacağız" dedi.

Büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut yerine Aykut Kocaman'ı istiyor Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden Malatyaspor 3-0 galip ayrıldı.Erol Bulut istifaya davet edildiKarşılaşmanın ardından sosyal medyada taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'a sert tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik adamın oyuncu değişikliklerini ve Fenerbahçe'nin oyununu beğenmeyen taraftarlar, Erol Bulut'u istifaya davet etti.Kısa süre içerisinde teknik direktör Erol Bulut, sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar #ErolBulutİstifa hashtag'i ile, 45 yaşındaki hocanın istifa etmesini istediler.Aykut Kocaman sesleriErol Bulut'un istifasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, eski hocaları Aykut Kocaman'ın yeniden göreve getirilmesi için sosyal medyadan istekte bulundu.Fenerbahçeli taraftarların attığı tweetlerden bazıları;

"Yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun"

Erol Bulut, Kadıköy'de kaybedilen maçlarla alakalı, "Bu sorun yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun. Biz bu sene onu çözmeye çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Son 3 maça baktığımızda kendi evimizde bir türlü çözemedik. Rakibimize karşı çalışmamıza rağmen sahadaki uygulama yeterli olmadı. Bireysel futbolcuların performansına baktığımızda yeterli değil. Bunun daha üst seviyeye çekilmesi gerekiyor çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsunuz. Bunun sorumluluğu bende, bizde. Hep birlikte bunu çözeceğiz" diye konuştu.

Malatyaspor, Kadıköy'de farklı kazandı Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Malatyaspor 3-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Malatyaspor ise puanını 16'ya yükseltti.Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Malatyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut yerine Aykut Kocaman'ı istiyorKadıköy’de üst üste 3. kayıpSüper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Ndayishimiye’den gelirken, sarı-lacivertliler böylece üst üste Kadıköy’de 3. kez kaybetti. Bu sezon ilk olarak 8. haftada Konyaspor, 10. haftada Beşiktaş’a karşı mağlup olan Fenerbahçe, 12. haftada da Yeni Malatyaspor’a karşı boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde aldığı üst üste 3 mağlubiyet ile lig tarihinde bir ilki yaşadı.Pelkas yine tamamlayamadıFenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak’a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı. Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.



