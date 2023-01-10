Spor Fenerbahçede Samet Akaydının sözleşme detayları belli oldu
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Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'a vereceği maaş da belli oldu. Peki Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek? Samet Akaydın'ın maaşı ne kadar olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Samet Akaydının sözleşme detayları belli oldu: Ne kadar bonservis ödenecek?
Samet Akaydın

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı stoperi Adana Demirspor'da buldu. Sarı-lacivertliler, Adana ekibinin 28 yaşındaki stoperi Samet Akaydın ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek?

Fenerbahçe milli stoper Samet Akaydın transferini sonuçlandırdı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Adana Demirspor ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bonservis bedelini taksitler halinde ödeyecek.

Samet Akaydın'ın maaşı ne kadar olacak?

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıl artı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün Samet Akaydın’a yıllık 15 milyon TL yıllık ücret ödeyeceği gelen haberler arasında.

  • Samet Akaydın’ın sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesi 2025-26 sezonunda 20 maçta oynarsa geçerli olacak.

Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
SPOR
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