Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'a vereceği maaş da belli oldu. Peki Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek? Samet Akaydın'ın maaşı ne kadar olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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