Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı stoperi Adana Demirspor'da buldu. Sarı-lacivertliler, Adana ekibinin 28 yaşındaki stoperi Samet Akaydın ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek?
Fenerbahçe milli stoper Samet Akaydın transferini sonuçlandırdı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Adana Demirspor ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bonservis bedelini taksitler halinde ödeyecek.
Samet Akaydın'ın maaşı ne kadar olacak?
Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıl artı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün Samet Akaydın’a yıllık 15 milyon TL yıllık ücret ödeyeceği gelen haberler arasında.
- Samet Akaydın’ın sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesi 2025-26 sezonunda 20 maçta oynarsa geçerli olacak.
Samet Akaydın: "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum."https://t.co/FeBvMZlTpo
Samet Akaydın: "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum."https://t.co/FeBvMZlTpo— SPOR (@yenisafakspor) January 10, 2023