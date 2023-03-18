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Spor

Fenerbahçe'de 'sarı' alarm: Derbi öncesi 7 futbolcu sınırda

Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

10:50 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
Sarı-lacivertli futbolcuların sarı kart konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

Sarı-lacivertli futbolcuların sarı kart konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.


Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.


60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.


İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.


Son 6 maçta 16 puan

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.


Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.


4 eksik

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.


Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.


7 isim sınırda

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.






#Fenerbahçe
#Alanyaspor
#Süper Lig
#Beşiktaş
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