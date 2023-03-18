Fenerbahçe'de 'sarı' alarm: Derbi öncesi 7 futbolcu sınırda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un, "Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil" açıklamasıyla ilgili konuştu. Buruk, "Kaliteli bir ligimiz var. Ülke futbolumuzun ülkemizin aşağılanması gerçekten canımızı sıkıyor" dedi.