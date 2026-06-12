Fenerbahçe'de taraftarın beklediği açıklama geldi: Resmen kaldırıldı

Sarı-lacivertli kulüp, 120. kuruluş yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda stadyumun akustik gücünü ve tribün bütünlüğünü maksimum seviyeye çıkarmak adına düğmeye bastı. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz sezonlarda hem görsel olarak hem de tezahürat bütünlüğü açısından kopukluk yarattığı gerekçesiyle taraftardan tepki toplayan Maraton Alt E Blok’un yapısı tamamen değiştiriliyor.

Mevcut düzende geniş aralıklı ve konfor odaklı tasarlanan 370 civarındaki VIP koltuk, yapılacak renovasyon çalışmasıyla sökülecek. Bu koltukların yerine standart Maraton Alt tribün koltuk yerleşimi uygulanacak. Alanın daha efektif kullanılmasıyla birlikte, ilgili bloktaki seyirci kapasitesi 670'e yükselecek.

Kulübün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Kongre üyelerimizden ve taraftarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda; Maraton Alt E Blok’un (özel VIP bölüm) tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür.

Fenerbahçemizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferinin oluşturulması amacıyla, Maraton Alt E Blok’un mevcut yapısına ilişkin çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, ilgili bölümde yer alan kombine sahipleriyle kulübümüz temsilcileri birebir görüşmeler gerçekleştirmiş ve planlanan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapmıştır. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü söz konusu düzenlemeyi anlayışla karşılamış ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda desteklerini ifade etmiştir.

Yapılacak renovasyon çalışması kapsamında, 370 civarında VIP koltuk, standart Maraton Alt tribün koltuk düzenine dönüştürülecek ve böylece ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacaktır.

Kongre üyelerimiz, taraftarlarımız ve kombine sahipleriyle gerçekleştirilen görüşmeler ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından uzun süredir ihtiyaç duyulan bu düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu renovasyon çalışmasının tüm maliyeti Yönetim Kurulumuz tarafından karşılanacak olup, kulübümüz bütçesine herhangi bir ilave yük oluşturmayacaktır. İnşaat ve renovasyon çalışmalarına 12 Haziran 2026 tarihinde başlanacak olup, ilk resmi müsabaka öncesinde tamamlanarak tribün kullanıma hazır hale getirilecektir.