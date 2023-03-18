Batshuayi bu sezon, 15 gol kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda perşembe günü Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Sevilla karşılaşmasında 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Michy Batshuayi konusunda kulüpten açıklama geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.