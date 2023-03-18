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Spor

Fenerbahçe'den Batshuayi konusunda açıklama geldi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sevilla karşısında sakatlanarak 19. dakikada oyundan zorunlu olarak çıkan Michy Batshuayi hakkında Fenerbahçe'den açıklama geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:18 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Batshuayi bu sezon, 15 gol kaydetti.

Batshuayi bu sezon, 15 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda perşembe günü Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Sevilla karşılaşmasında 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Michy Batshuayi konusunda kulüpten açıklama geldi.


"Kas tendonunda yırtık"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.


#Fenerbahçe
#Michy Batshuayi
#Sakatlık
1 saat önce
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