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Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert mesaj

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert mesaj

16:2317/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hakem Kadir Sağlam'ın derbideki yönetimi Trabzonspor camiasının büyük tepkisini çekmişti.
Hakem Kadir Sağlam'ın derbideki yönetimi Trabzonspor camiasının büyük tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili bir açıklama yayımlandı. Sarı-kırmızılı kulübün hedef alındığı açıklamada, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisi sarı-kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sona ermişti. Hakem Kadir Sağlam'ın maçtaki yönetimi eleştiri konusu olmuştu.


Fenerbahçe'den karşılaşmada yaşanan hakem hatalarıyla ilgili sert bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”


16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:


-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!


-88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!


-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!


-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!


-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!


-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!


-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!


Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

“Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir” sözüyle


Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!





#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor

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