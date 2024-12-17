Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert mesaj

Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili bir açıklama yayımlandı. Sarı-kırmızılı kulübün hedef alındığı açıklamada, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisi sarı-kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sona ermişti. Hakem Kadir Sağlam'ın maçtaki yönetimi eleştiri konusu olmuştu.
Fenerbahçe'den karşılaşmada yaşanan hakem hatalarıyla ilgili sert bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
“Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir” sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!