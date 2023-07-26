Fenerbahçe'den Galatasaray'a suçlama: Rakamlar doğru değil

Ali Koç, Zaha transferi hakkında konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği açılışında transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Wilfried Zaha transferine değinen Koç, Galatasaray yönetimini suçladı.
"Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim yüzde 50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum"
"Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum"
"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir"