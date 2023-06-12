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Spor

Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması: Veda mesajı paylaştılar

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

17:56 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.


Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.


Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla’ya son 16 turunda elendi.


İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi.


Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.


Sayın Jorge Jesus’a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.


Teşekkürler Jorge Jesus."



#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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