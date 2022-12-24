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Fenerbahçe'den şaşırtan istatistik

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, isabetli şut atamadan tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeden şaşırtan istatistik: İsabetli şut yok
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım, 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'den şaşırtan istatistik

Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçını isabetli şut atamadan tamamladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmada 8 şut atarken, hiçbiri kaleyi bulmadı.

  • Mücadelenin 13. dakikasında Joshua King'in şutu direkten döndü. Fakat direkten dönen toplar, kaleyi bulan şut istatistiğine dahil edilmediği için, derbiyi Fenerbahçe isabetli şut atamadan tamamladı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Airport this way"
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Airport this way"

ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
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ÖZET | Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe isabetli şut atamadı
Fenerbahçe isabetli şut atamadı
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