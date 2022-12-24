Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım, 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'den şaşırtan istatistik
Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçını isabetli şut atamadan tamamladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmada 8 şut atarken, hiçbiri kaleyi bulmadı.
- Mücadelenin 13. dakikasında Joshua King'in şutu direkten döndü. Fakat direkten dönen toplar, kaleyi bulan şut istatistiğine dahil edilmediği için, derbiyi Fenerbahçe isabetli şut atamadan tamamladı.