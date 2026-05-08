Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Skriniar açıklaması! Büyük tepki gösterildi

Fenerbahçe'den Skriniar açıklaması! Büyük tepki gösterildi

16:338/05/2026, الجمعة
G: 8/05/2026, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (37) karşılaşmada görev aldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Milan Skriniar (37) karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe son dönemlerde Milan Skriniar hakkında medyada yer alan bazı söylemlere resmi internet sitesi üzerinden yanıt verdi.

Fenerbahçe, Milan Skriniar iddiasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barış Yurduseven’in TRT Spor ekranlarında kulübümüz, başkanımız ve sporcularımıza yönelik kullandığı ifadeler; hiçbir somut bilgiye dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan, hedef gösterici ve sorumsuz açıklamalardır.

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yönetim süreçlerini, futbol yapılanmasını ve profesyonel kadrolarını; dedikodu, ima ve kişisel yorumlarla itibarsızlaştırmaya yönelik bu yaklaşımın hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Kulübümüz bünyesinde görev almış ya da almakta olan hiçbir profesyonelin kamuoyu önünde bu şekilde hedef haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

"Özellikle belirli isimler üzerinden yaratılmaya çalışılan algı dili; Fenerbahçe’ye hizmet etmiş insanları taraftarımızın önüne bilinçli şekilde atmakta, kulübümüze zarar vermektedir. Ayrıca böylesine ağır itham ve hedef gösterici söylemlerin, kamu yayıncılığı sorumluluğu taşıyan bir ekran üzerinden hiçbir sorgulama ve denge gözetilmeksizin dile getirilmiş olması da yayıncılık ilkeleri açısından kabul edilemezdir.

"Kulübümüzün kurumsal yapısını yok sayan, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve sporcularımızı kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışan bu söylemler; eleştiri sınırlarını aşmakta, açıkça manipülasyon niteliği taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve kişi hedef göstermeye yönelik bu sorumsuz üsluba karşı gerekli tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu ayrıca belirtmek isteriz."




#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
8 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİKİ KESİNTİSİ! BEDAŞ duyurdu, elektrik kesintisi listesi açıklandı: Saatler sürecek