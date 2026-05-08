Fenerbahçe'den Skriniar açıklaması! Büyük tepki gösterildi

Fenerbahçe, Milan Skriniar iddiasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barış Yurduseven’in TRT Spor ekranlarında kulübümüz, başkanımız ve sporcularımıza yönelik kullandığı ifadeler; hiçbir somut bilgiye dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan, hedef gösterici ve sorumsuz açıklamalardır.

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yönetim süreçlerini, futbol yapılanmasını ve profesyonel kadrolarını; dedikodu, ima ve kişisel yorumlarla itibarsızlaştırmaya yönelik bu yaklaşımın hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. Kulübümüz bünyesinde görev almış ya da almakta olan hiçbir profesyonelin kamuoyu önünde bu şekilde hedef haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

"Özellikle belirli isimler üzerinden yaratılmaya çalışılan algı dili; Fenerbahçe’ye hizmet etmiş insanları taraftarımızın önüne bilinçli şekilde atmakta, kulübümüze zarar vermektedir. Ayrıca böylesine ağır itham ve hedef gösterici söylemlerin, kamu yayıncılığı sorumluluğu taşıyan bir ekran üzerinden hiçbir sorgulama ve denge gözetilmeksizin dile getirilmiş olması da yayıncılık ilkeleri açısından kabul edilemezdir.

"Kulübümüzün kurumsal yapısını yok sayan, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve sporcularımızı kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışan bu söylemler; eleştiri sınırlarını aşmakta, açıkça manipülasyon niteliği taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve kişi hedef göstermeye yönelik bu sorumsuz üsluba karşı gerekli tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu ayrıca belirtmek isteriz."











