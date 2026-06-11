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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

17:4711/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son günlerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve getirileceğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan teknik direktör iddialarını yalanlayarak, "Yönetim kurulumuz halihazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır" dedi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
;

"Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır.

Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır."





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