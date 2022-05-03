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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a suç duyurusu

Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor-Antalyaspor maçı öncesi açılan pankartla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Trabzonspora suç duyurusu
Bordo-mavili taraftarların açtığı pankart

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan; Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçe'mizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.
  • Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
  • Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret, 6222 sayılı Kanun’da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.
  • Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın."

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