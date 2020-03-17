Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör konusunda Altay 'da görev yapan Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanması kapsamında birlikte çalışabilme ihtimali üzerine bazı temasların olduğu vurgulanırken gelinen noktada görüşmenin sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırıldığı bildirildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde: "Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Altay Kulübü’nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur. Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir. Ancak bugün itibarıyla gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."

Altay'dan Fenerbahçe'ye ret

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, Fenerbahçe'nin talip olduğu teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kulüpte kalacağını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir.

Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hakettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından itibaren kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz.