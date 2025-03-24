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Fenerbahçeli futbolcular Ay-yıldızlı performanslarıyla dikkat çekti

Fenerbahçeli futbolcular Ay-yıldızlı performanslarıyla dikkat çekti

11:1424/03/2025, Pazartesi
DHA
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Oğuz Aydın
Oğuz Aydın

UEFA Uluslar Ligi Play-Off eşleşmesinde Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım, ilk maçta rakibini Türkiye’de 3-1 mağlup etti. Rövanşta ise deplasmanda 3-0’lık net bir galibiyet alarak Uluslar A Ligi’ne yükseldi.

Fenerbahçeli Oğuz Aydın, ilk kez resmi bir maçta milli formayı giydiği İstanbul'daki ilk karşılaşmada 2 asist yaparak en dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Aydın, rövanşta da Arda Güler’in golünde asisti yapan isim oldu. Böylece iki maçta toplam 3 asistle büyük bir katkı sağladı.


Sakatlıklarla boğuşan İsmail Yüksek, Türkiye’de oynanan maçta sonradan oyuna girerek Montella’nın güvenini kazandı. Rövanşta ise ilk 11’de sahaya çıkıp kazandırdığı penaltıyla takımının ilk golüne katkı sundu. İkinci yarıda oyundan çıkan İsmail, genel performansıyla beğeni topladı.


İrfan Can Kahveci de Macaristan karşısında skora doğrudan etki eden isimlerden biri oldu. İlk maçta oyuna girdikten hemen sonra gol atan deneyimli oyuncu, kaliteli paslarıyla öne çıktı. Rövanş maçında ikinci yarıda oyuna girerek etkili bir performans sergiledi.



İlk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan’ın yerine ısınmadan sahaya giren Mert Müldür, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledi. Rövanşta ise 90 dakika sahada kalarak rakibine pozisyon vermedi.


Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı. 82’nci dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.


Öte yandan Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Arda Güler, ilk maçta cezası nedeniyle forma giyememişti. Ancak rövanşta ilk 11’de sahaya çıkarak Oğuz Aydın’ın pasında Macar kalesini havalandırdı ve gol sevinci yaşadı.


Macaristan kadrosunda ise Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Attila Szalai de 60’ıncı dakikada oyuna girdi.




#Fenerbahçe
#Oğuz Aydın
#A Milli Takım

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