SÜPER LİG

Fenerbahçeli Jailson Çin ligi ekiplerinden Dalian'da: Transfer KAP'a bildirildi

Fenerbahçeli Jailson Çin ligi ekiplerinden Dalian'da: Transfer KAP'a bildirildi

Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Çin ligi ekiplerinden Dalian ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Jailson'un güncel bonservis değeri 3 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Jailson'un güncel bonservis değeri 3 milyon euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte, gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Vedat Muriqi'in bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya transferinin ardından, Jailson'da Çin Ligi ekiplerinden Dalian'ın yolunu tutuyor.

Jailson KAP'a bildirildi

Fenerbahçe Kulübü, Jailson'un transferi için Çin'in Dalian Kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

  • 31 Ağustos 2018 yılında Gremio'dan 4 milyon euro bonservis ile transfer edilen Jailson, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.

Sosyal mesafeye uydular: 37-0 kaybettiler
Sosyal mesafeye uydular: 37-0 kaybettiler

Koronavirüsün futbola etkisi devam ediyor. Almanya Amatör Liginde SG Ripdorf Molzen II ile SV Holdenstedt karşı karşıya geldi. Mücadeleye koronavirüs önlemleri damga vururken, karşılaşma 37-0 sona erdi.Bir önceki hafta Holdenstedt'in oynadığı Eddelstorf'ta bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Holdenstedt'e yapılan testlerinde negatif çıkmasıyla, federasyon tarafından SG Ripdorf maçına çıkmalarına izin verildi.Sahaya 7 kişi çıktılarTestlerin negatif çıkmasına rağmen SG Ripdorf cephesi maçın oynanmasının güvenli olmadığını öne sürerek sahaya 7 kişi çıktı. Saha da sosyal mesafe kuralının da uygulandığı maç 37-0 sona erdi.Hakan Çalhanoğlu Milan'da esmeye devam ediyor"2 dakikada bir gol attılar"Ripdorf asbaşkanı Patrick Ristow, ESPN'e yaptığı açıklamada oyuncularına teşekkür etti. Ristow, "Sahaya çıkan 7 oyuncuya minnettarız. Yoksa 200 euro ceza alacaktık. Bu bizim için önemli bir para. Özellikle salgın döneminde. Ayrıca rakipde merhamet etmedi. Nerdeyse iki dakikada bir gol attılar. Bizimkiler mesafeli durmayı seçtiler ifadelerini kullandı.Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleriEran Zahavi'den Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü İtalyanlar açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü İtalyanlar açıkladı

Yeni sezon kadro planlamasında forvet takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi, golcü transferini bitirmek için gün sayıyor. Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılması sonrasında bu bölgeye iki takviye planlayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut'un istediği isimlerden biri olduğu öğrenilen Stefano Okaka için İtalyan basınından iddia geldi. Çizme basınında bugün çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki golcü ile 3 yıllığına anlaştı. Udinese ile görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin, bonservis konusunda pazarlıklarını yürüttüğü ileri sürüldü.Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 maça çıkan Okaka, süre aldığı maçlarda 8 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Tümer Metin Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Rahat 30 gol atar

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