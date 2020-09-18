Fenerbahçeli Jailson Çin ligi ekiplerinden Dalian'da: Transfer KAP'a bildirildi
Fenerbahçeli Jailson Çin ligi ekiplerinden Dalian'da: Transfer KAP'a bildirildi
Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Çin ligi ekiplerinden Dalian ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte, gelen oyuncular kadar giden oyuncular da büyük önem taşıyor. Vedat Muriqi'in bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euroya Lazio'ya transferinin ardından, Jailson'da Çin Ligi ekiplerinden Dalian'ın yolunu tutuyor.
Jailson KAP'a bildirildi
Fenerbahçe Kulübü, Jailson'un transferi için Çin'in Dalian Kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
31 Ağustos 2018 yılında Gremio'dan 4 milyon euro bonservis ile transfer edilen Jailson, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 karşılaşmada 1 gol kaydetmişti.
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