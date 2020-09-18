Almanya'daki maçta koronavirüsten dolayı sosyal mesafeye uydular: 37-0 kaybettiler
Sosyal mesafeye uydular: 37-0 kaybettiler
Almanya Amatör Lig ekiplerinden SG Ripdorf Molzen II, SV Holdenstedt ile oynayacağı maça koronavirüse önlem olarak sahaya eksik oyuncularla çıktı. Sosyal mesafenin de uygulandığı maç 37-0 biterken, SG Ripdorf Başkanının açıklamaları da maç gibi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Koronavirüsün futbola etkisi devam ediyor. Almanya Amatör Liginde SG Ripdorf Molzen II ile SV Holdenstedt karşı karşıya geldi. Mücadeleye koronavirüs önlemleri damga vururken, karşılaşma 37-0 sona erdi.
Bir önceki hafta Holdenstedt'in oynadığı Eddelstorf'ta bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Holdenstedt'e yapılan testlerinde negatif çıkmasıyla, federasyon tarafından SG Ripdorf maçına çıkmalarına izin verildi.
Sahaya 7 kişi çıktılar
Testlerin negatif çıkmasına rağmen SG Ripdorf cephesi maçın oynanmasının güvenli olmadığını öne sürerek sahaya 7 kişi çıktı. Saha da sosyal mesafe kuralının da uygulandığı maç 37-0 sona erdi.
"2 dakikada bir gol attılar"
Ripdorf asbaşkanı Patrick Ristow, ESPN'e yaptığı açıklamada oyuncularına teşekkür etti. Ristow, "Sahaya çıkan 7 oyuncuya minnettarız. Yoksa 200 euro ceza alacaktık. Bu bizim için önemli bir para. Özellikle salgın döneminde. Ayrıca rakipde merhamet etmedi. Nerdeyse iki dakikada bir gol attılar. Bizimkiler mesafeli durmayı seçtiler ifadelerini kullandı.
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