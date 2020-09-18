Sosyal mesafeye uydular: 37-0 kaybettiler

Koronavirüsün futbola etkisi devam ediyor. Almanya Amatör Liginde SG Ripdorf Molzen II ile SV Holdenstedt karşı karşıya geldi. Mücadeleye koronavirüs önlemleri damga vururken, karşılaşma 37-0 sona erdi.

Bir önceki hafta Holdenstedt'in oynadığı Eddelstorf'ta bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Holdenstedt'e yapılan testlerinde negatif çıkmasıyla, federasyon tarafından SG Ripdorf maçına çıkmalarına izin verildi.

Sahaya 7 kişi çıktılar

Testlerin negatif çıkmasına rağmen SG Ripdorf cephesi maçın oynanmasının güvenli olmadığını öne sürerek sahaya 7 kişi çıktı. Saha da sosyal mesafe kuralının da uygulandığı maç 37-0 sona erdi.

Hakan Çalhanoğlu Milan'da esmeye devam ediyor UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Milan, İrlanda takımlarından Shamrock'u konuk ediyor. Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maça adeta damga vurdu. 23. dakikada Zlatan İbrahimovic'in attığı golün asistini yapan Çalnhaoğlu, 67. dakikada da harika golle takımını 2-0 öne geçirdi.Hakan Çalhanoğlu'nun Shamrock ağlarına attığı muhteşem golü haberimizden izleyebilirsiniz.Hakan Çalhanoğlu'nun attığı müthiş golHakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol pic.twitter.com/U7vxPdNNuU— Radar Video (@VideoRadars) September 17, 2020

"2 dakikada bir gol attılar"

Ripdorf asbaşkanı Patrick Ristow, ESPN'e yaptığı açıklamada oyuncularına teşekkür etti. Ristow, "Sahaya çıkan 7 oyuncuya minnettarız. Yoksa 200 euro ceza alacaktık. Bu bizim için önemli bir para. Özellikle salgın döneminde. Ayrıca rakipde merhamet etmedi. Nerdeyse iki dakikada bir gol attılar. Bizimkiler mesafeli durmayı seçtiler ifadelerini kullandı.

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