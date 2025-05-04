Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Fenerbahçeli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stat önü ve çevresinde toplandı ve tezahüratlar ve marşlarla maç saatini bekledi.