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Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlardan derbiye yoğun ilgi

17:384/05/2025, Pazar
IHA
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Fenerbahçe kritik derbi maçında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Fenerbahçe kritik derbi maçında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Fenerbahçeli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stat önü ve çevresinde toplandı ve tezahüratlar ve marşlarla maç saatini bekledi.




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