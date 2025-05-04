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Beşiktaş taraftarı Kadıköy'de

Beşiktaş taraftarı Kadıköy'de

17:124/05/2025, Pazar
IHA
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Siyah-beyazlılar otobüslerle Kadıköy'e ulaştı.
Siyah-beyazlılar otobüslerle Kadıköy'e ulaştı.

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy’de destekleyecek.


Tüpraş Stadyumu’nda toplanan yaklaşık 2 bin 100 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy’e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’na da ulaştı.


Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.






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