Bir derbiden daha fazlası

Futbolseverlerin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün saat 19.00da Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dev mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak. İki ezeli rakibin lig için hedefleri farklı olsa da tek amaç derbiden galibiyetle ayrılmak.





Dün puanını 83'e çıkaran G. Saray'ın 8 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk kovalayan san-lacivertliler, kazanarak sarı-kırmızılılarla farkı yeniden 5'e düşürmek istiyor. Fenerbahçe için, sahadan puan kaybıyla ayrılmak geriye kalan 4 haftada şampiyonluk umutlarının iyice azalması anlamına gelecek.





52 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ise gelecek sezon Avrupa Ligi'nde yer almak adına sahadan kayıpsız yer almak ve üçüncülük umutlarını taze tutmak istiyor. Olası bir kayıp, Avrupa Ligi hesaplarını zora sokacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.









Fenerbahçe'de 5 eksik





Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, sakatlığını atlatmasına rağmen bireysel çalışmalar yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra enfeksiyon yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Sarı kart cezalısı Filip Kostic de derbi maçın kadrosunda olmayacak. Sakatlığını atlatan Mert Müldür'ün ise durumuna maç saatinde karar verilecek.





Son yenilgi Beşiktaş'a





Son olarak ligin ilk yarısında Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Jose Mourinho yönetimindeki san-lacivertliler, bu periyotta 13 galibiyet aldı ve 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak bu seriyi de devam ettirmek istiyor.









Kartal'da tandem sıkıntısı yaşanıyor





Siyah-beyazlıların savunma tandemindeki eksikler, derbi öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlığı bulunan Emirhan ve Paulista ile bu hafta idmanlara çıkan Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine maç saati karar verilecek. Takımla çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Takımdan ayrı kalan Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Muçi de derbide formasından uzak kalacak.





Muhtemel 11'ler





Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf, İsmail, Fred, Szyamanski, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa, Immobile.











