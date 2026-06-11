Fenerbahçelileri üzecek Guirassy gelişmesi: Menajerinden flaş açıklama

Karamba Guirassy yaptığı açıklamada,

"Herhangi bir kulüple anlaşmaya varılmış değil. Serhou şu anda önümüzdeki sezon için tüm seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor"