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Fenerbahçelileri üzecek Guirassy gelişmesi: Menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçelileri üzecek Guirassy gelişmesi: Menajerinden flaş açıklama

20:3211/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Serhou Guirassy
Serhou Guirassy

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Serhou Guirassy için Avrupa'nın dört kulübü devrede. Yıldız golcünün menajeri, sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlandığı yönündeki iddialara açıklık getirirken, oyuncunun geleceğine dair konuştu.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin yanı sıra Aston Villa, Tottenham ve Atletico Madrid de Gineli golcünün durumunu yakından takip ediyor. Haberde, Guirassy'nin geleceğine ilişkin kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği belirtildi.

Öte yandan son günlerde ortaya atılan "Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı" iddialarına yıldız futbolcunun cephesinden net bir yanıt geldi. Guirassy'nin menajeri ve aynı zamanda kardeşi olan Karamba Guirassy, söz konusu haberleri yalanladı.

'İddialar gerçeği yansıtmıyor'
Karamba Guirassy yaptığı açıklamada,
"Herhangi bir kulüple anlaşmaya varılmış değil. Serhou şu anda önümüzdeki sezon için tüm seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor"
ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 22 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.




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