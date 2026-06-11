Fenerbahçelileri üzecek Guirassy gelişmesi: Menajerinden flaş açıklama

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Serhou Guirassy için Avrupa'nın dört kulübü devrede. Yıldız golcünün menajeri, sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlandığı yönündeki iddialara açıklık getirirken, oyuncunun geleceğine dair konuştu.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin yanı sıra Aston Villa, Tottenham ve Atletico Madrid de Gineli golcünün durumunu yakından takip ediyor. Haberde, Guirassy'nin geleceğine ilişkin kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği belirtildi.
Öte yandan son günlerde ortaya atılan "Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı" iddialarına yıldız futbolcunun cephesinden net bir yanıt geldi. Guirassy'nin menajeri ve aynı zamanda kardeşi olan Karamba Guirassy, söz konusu haberleri yalanladı.
30 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 46 karşılaşmada 22 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.