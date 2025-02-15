Fenerbahçe'nin 2024/2025 sezonu özel forması belli oldu

PUMA, Fenerbahçe'ye özel forma tasarladı. Formanın görkemli bir kanarya desenine sahip dikkat çekici tasarımı, Fenerbahçe’nin kulüp kimliğine derinlemesine işlenmiş bu özel sembolü yeniden ön plana çıkarıyor. Lacivert üzerine özgün bir tasarımla eklenen bu detay, kulübün zirve ruhunu ve sınırsız hedeflerini vurguluyor.

Forma bu özellikleri ile taraftarlar için hem estetik hem duygusal bir anlam taşıyor. PUMA’nın dryCELL kumaş teknolojisiyle üretilen bu yeni forma, oyuncuların sahadaki performansını optimize etmeyi hedefliyor. Terin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olan bu yenilikçi teknoloji, sıcak mücadelelerde futbolcuların konforunu maksimum seviyede tutmaya yardımcı oluyor.