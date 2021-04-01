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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Almanya'yı yıktı

Kuzey Makedonya, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas'ın son dakikalarda attığı golle deplasmanda Almanya'yı 2-1 yenerek gecenin sürprizine imza attı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçenin eski yıldızı Almanyayı yıktı
Eljif Elmas'ın gol sevinci

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 3. maçında Almanya sahasında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Konuk ekip 45. dakikada Goran Pandev’in golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamlandı.

Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan’ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Kuzey Makedonya 85. dakikada Eljif Elmas’ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6’ya çıkardı. Evinde mağlup olan Almanya ise 6 puanda kaldı.

  • Almanya bu sonucun ardından 2001 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasını kaybetti. Almanlar 35 maçtır yenilmiyordu.
İşte Eljif Elmas'ın Almanları deviren o golü;

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