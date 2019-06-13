SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin Fejsa transferi imzaya kaldı

Fenerbahçe, Benfica'nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncu için kasasından çıkacak bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Fejsa geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 33 resmi maça çıktı.

Fejsa geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 33 resmi maça çıktı.

Fotoğraf: PEDRO NUNES / Reuters

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik heyetin yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica'da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştığı ifade edildi.

Ön liberoda görev yapan Sırp oyuncuya yıllık 1,7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşama sunan Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler öte yandan Fejsa'nın kontratında, 300 bin Euro'yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.

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