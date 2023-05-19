Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın hayatı film oluyor

Enner Valencia
Fenerbahçe ve Ekvador Milli Takımı’nın yıldızı Enner Valencia’nın hayatını konu edinen bir Film çekileceği açıklandı. Ekvadorlu futbolcuyla anlaşma yapan 8th Gear Entertainment adlı yapım şirketi, filmin çekimlerine 2024 yılında başlayacak.
‘Enner’ adlı filmin çekimlerinin Ekvador, Miami ve Katar’da gerçekleştirileceği bildirildi. Valencia, filmle ilgili olarak, “Hayat hikayemi bir filmde paylaşmaktan gurur duyuyorum. Her şeyden çok, filmin dünyanın dört bir yanındaki gençlere ilham vermesini umuyorum. Hayallerini gerçekleştirmek için çalışmanız gerekir” diye konuştu.