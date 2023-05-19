Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın hayatı film oluyor

‘Enner’ adlı filmin çekimlerinin Ekvador, Miami ve Katar’da gerçekleştirileceği bildirildi. Valencia, filmle ilgili olarak, “Hayat hikayemi bir filmde paylaşmaktan gurur duyuyorum. Her şeyden çok, filmin dünyanın dört bir yanındaki gençlere ilham vermesini umuyorum. Hayallerini gerçekleştirmek için çalışmanız gerekir” diye konuştu.