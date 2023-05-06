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Spor

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu: 3 isim döndü

Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Enner Valencia kadroda yer aldı.

16:44 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.


Sakatlıkları geçen Enner Valencia, Miha Zajc ve İsmail Yüksek kafileye dahil edildi.


Teknik direktör Jorge Jesus'un Giresun'a götürdüğü 22 kişilik kafilede şu isimler bulunuyor:


Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Arda Güler, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Giresunspor
42 dakika önce
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