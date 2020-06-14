SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin korkulu rüyası Mensah

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Fenerbahçe maçlarında skora katkı sağlıyor. 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 7 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Mensah, Kayserispor'a Atletico Madrid'den transfer oldu.

Mensah, Kayserispor'a Atletico Madrid'den transfer oldu.

Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yedikleri goller ile mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, tek golünü Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ile buldu. Sarı-Kırmızılı takımın başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, hem Kasımpaşa hem de Hes Kablo Kayserispor formasıyla Fenerbahçe karşı çıktığı 7 lig maçında 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Ganalı futbolcu Mensah, Fenerbahçe kalesine attığı üç golün ikisini Hes Kablo Kayserispor forması ile, bir golü ise Kasımpaşa forması ile kaydetti. Mensah yaptığı iki asistin birini Kasımpaşa birini Hes Kablo Kayserispor formasıyla yaptı.

  • Öte yandan Bernard Mensah bu sezon 21 maçta görev yaparken 4 gol ve 8 asiste ulaştı.

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