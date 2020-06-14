Fenerbahçe'nin korkulu rüyası Mensah

Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yedikleri goller ile mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, tek golünü Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ile buldu. Sarı-Kırmızılı takımın başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, hem Kasımpaşa hem de Hes Kablo Kayserispor formasıyla Fenerbahçe karşı çıktığı 7 lig maçında 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Ganalı futbolcu Mensah, Fenerbahçe kalesine attığı üç golün ikisini Hes Kablo Kayserispor forması ile, bir golü ise Kasımpaşa forması ile kaydetti. Mensah yaptığı iki asistin birini Kasımpaşa birini Hes Kablo Kayserispor formasıyla yaptı.