Fenerbahçe'nin son dönemdeki transferleri dikkat çekiyor: Kasayı dolduracaklar

Fenerbahçe'de son dönemlerde yapılan transferlerin takıma katkısı artıyor. Geçtiğimiz sezon alınan Crespo ve Rossi, Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından daha iyi bir seviyeye ulaştılar.

Başakşehir maçında takımı galibiyete taşıyan Rossi büyük beğeni toplarken Crespo da istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Rossi'nin Uruguay ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması oyuncunun piyasasını iyiden iyiye yükseltmesi bekleniyor.

Portekizli futbolcu Crespo ise piyasa değerini en fazla yükselten oyunculardan biri konumunda. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibi Inter'in takipte olduğu iddia edilirken bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro gibi rakamlar telaffuz ediliyor.

REKLAM