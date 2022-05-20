Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Portekiz basınında çıkan son dakika haberine göre sarı lacivertliler Jorge Jesus ile anlaştı. Tecrübeli teknik adamın sözleşme süresi belli olurken anlaşmanın kesinleşmesi için gereken konuyla ilgili de bilgi verildi.

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