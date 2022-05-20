Spor Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Portekiz basınında çıkan son dakika haberine göre sarı lacivertliler Jorge Jesus ile anlaştı. Tecrübeli teknik adamın sözleşme süresi belli olurken anlaşmanın kesinleşmesi için gereken konuyla ilgili de bilgi verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu
Ali Koç - Fenerbahçe Başkanı

Fenerbahçe, son olarak Benfica'da çalışan Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.

Portekiz basınından ABOLA'nın verdiği bilgiye göre Jesus, bugün öğleden sonra teklifi kabul etti. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaştığı aktarıldı.

Öte yandan anlaşmanın kesinleşmesi için Fenerbahçe'nin ikinciliğinin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.
Aslan kazanamadı Antalya rekor geliştirdi

Aslan kazanamadı
Antalya rekor geliştirdi

G.Saray, Antalyaspor ile sezonun son maçında 1-1 berabere kaldı.
Altın kızlar: 5 final 5 altın!

Altın kızlar: 5 final 5 altın!

Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarih yazdı.
MSB acı haberi duyurdu: Irakın kuzeyinde bir asker şehit oldu

​Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile ortak basın toplantısı.

​Türk ailenin evini basıp öldüresiye dövdüler.

​Bu zamana kadar gelen en korkunç görüntüler.

Cumhurbaşkanı 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' projesinin temel atma töreninde konuştu.
Buse Naz <br>dünya şampiyonu

Buse Naz
dünya şampiyonu

​Milli sporcularımızdan tarihi başarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.