Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe, son olarak Benfica'da çalışan Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.
Portekiz basınından ABOLA'nın verdiği bilgiye göre Jesus, bugün öğleden sonra teklifi kabul etti. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaştığı aktarıldı.
Öte yandan anlaşmanın kesinleşmesi için Fenerbahçe'nin ikinciliğinin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.
▪Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma
▪İkinciliğin kesinleşmesi bekleniyor
▪Haftaya İstanbul'a gelecek
-ABOLA pic.twitter.com/K3rNvu5IJT
▪Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma