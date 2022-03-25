Fenerbahçe'ye Brezilyalı sol bek: Ismaily'nin menajeri İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismaily'yi kadrosuna katmak istiyor.
Menajeri İstanbul'a gelecek
Ukrayna basınından Sport UA'nın haberine göre Fenerbahçe, Rusya–Ukrayna savaşından dolayı Shakthar Donetsk’te forma giymek istemeyen Ismaily için harekete geçti. Brezilyalı futbolcunun menajeri İstanbul’a davet edilirken, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
- Bu sezon toplamda 21 karşılaşmada süre alan oyuncu 5 asistle oynadı.