Spor Fenerbahçeye Brezilyalı sol bek Ismailynin menajeri İstanbula geliyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'ye Brezilyalı sol bek: Ismaily'nin menajeri İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna bir sol bek oyuncusu katmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismaily ile temasa geçti. Brezilyalı futbolcunun menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeye Brezilyalı sol bek: Ismailynin menajeri İstanbula geliyor
Ismaily'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismaily'yi kadrosuna katmak istiyor.

Menajeri İstanbul'a gelecek

Ukrayna basınından Sport UA'nın haberine göre Fenerbahçe, Rusya–Ukrayna savaşından dolayı Shakthar Donetsk’te forma giymek istemeyen Ismaily için harekete geçti. Brezilyalı futbolcunun menajeri İstanbul’a davet edilirken, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

  • Bu sezon toplamda 21 karşılaşmada süre alan oyuncu 5 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Roland Sallai hamlesi
SPOR
Fenerbahçe'den Roland Sallai hamlesi

Bahar geliyor

Bahar geliyor

Meteoroloji açıkladı: Soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.
Denizin altında gizli

Denizin altında gizli

​Yılın bu zamanlarında ortaya çıkıyor.
Bakanlıktan 28 ilde yatırım fırsatı

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için yeni karar.

​'Hayatın tadını çıkarmak isteyenler alıyor'

140 milyar dolarlık altının nerede olduğu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.